Meksika açıklarında 5,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Socorro Adası'nın 281 kilometre kuzeydoğusunda gerçekleşen 5,5 büyüklüğündeki depremin, deniz tabanının 10 kilometre altında kaydedildiği bildirildi.

Depremde can ve mal kaybı olup olmadığına ilişkin herhangi bilgi verilmedi.