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Dünya

Meksika açıklarındaki ''Blanca'' tropik fırtınasının karaya ulaşması beklenmiyor

Meksika'nın güney batı açıklarında şiddetini arttıran Blanca tropik fırtınasının ülke kıyısına ulaşmasının beklenmediği bildirildi.

AA01 Haziran 2021 Salı 10:11 - Güncelleme: 01 Haziran 2021 Salı 10:12
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ABD Ulusal Kasırga Merkezinin açıklamasına göre, dün rüzgar hızı saatte 95 kilometreye ulaşan fırtınanın, en şiddetli haline ulaştıktan sonra Pasifik okyanusuna ilerlemesi ve gücünü yitirmesi bekleniyordu.

Yeni tahminlerde, ülkenin güney batısındaki Corrientes Burnu'nun bin kilometre açığındaki fırtınanın şiddetini artırmaya başladığı ancak karaya ulaşmasının beklenmediği kaydedildi.

Blanca fırtınasının, doğu Pasifik bölgesinde Andres fırtınasının ardından görülen ikinci fırtına olduğu belirtildi.

Andres fırtınası 9 Mayıs'ta ortaya çıktıktan sonra kısa sürede gücünü kaybederek dağılmıştı.

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