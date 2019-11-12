Meksika çölünde 10 ceset daha bulundu
Meksika’nın turistik Puerto Penasco kenti yakınlarında çölde bir çukurda 10 ceset bulundu.
Sonora eyaleti savcılığından yapılan açıklamada, kayıp kişileri bulmaya çalışan “Anneler Arıyor” isimli gönüllü gruptan çöldeki bir çukurda cesetlerin bulunduğuna yönelik ihbar alındığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) sınırı yakınlarındaki söz konusu yerde 10 cesedin bulunduğu ifade edilen açıklamada, ekim ayından bu yana aynı bölgede bulunan ceset sayısının 52’ye yükseldiği kaydedildi.
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