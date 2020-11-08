AA 08 Kasım 2020 Pazar 12:14 - Güncelleme: 08 Kasım 2020 Pazar 12:16

Obrador, düzenlediği basın toplantısında, "ABD seçimiyle ilgili, tüm yasal mevzular çözüme kavuşturulana kadar bekleyeceğiz. Bir adayı ya da diğerini kutlayamam. Süreç tamamlanana kadar beklemek istiyorum." ifadesini kullandı.

Meksika Devlet Başkanı, hem Cumhuriyetçi aday Donald Trump hem de Demokratların adayı Joe Biden ile iyi ilişkilere sahip olduğunu kaydetti.

ABD'de 3 Kasım'da yapılan 59. başkanlık seçimlerini Demokrat aday Joe Biden'ın kazandığı bildirilmişti.

Amerikan basını Biden'ın, rakibi ve mevcut Başkan Donald Trump'ı Pennsylvania eyaletinde yenerek başkanlık yarışını kazandığını duyurmuştu.

Trump, seçimin henüz bitmediğini vurgulayarak "Halk hak ettiği dürüst oy sayımına ve talep ettiği demokrasiye kavuşana kadar durmayacağım." açıklamasını yapmıştı.

Joe Biden, zafer konuşmasını Delaware eyaletinin Wilmington kentinde başkan yardımcılığına seçilen Kamala Harris ile yapmıştı.

Biden, Amerikan halkının kendisine duyduğu güvenden onur duyduğunu belirterek, ''Bölen değil, birleştiren bir başkan olacağıma söz veriyorum. Kırmızı ya da mavi eyalet olarak gören değil, sadece Amerika Birleşik Devletleri olarak gören bir başkan olacağım.'' ifadesini kullanmıştı.

Biden sonuçların resmileşmesi durumunda 20 Ocak 2021 günü 78 yaşında görevine başlayacak.