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Dünya

Meksika Devlet Başkanı Obrador: Ovidio Guzman'ın serbest bırakılması talimatını bizzat ben verdim

Meksika Devlet Başkanı Obrador, uyuşturucu baronu El Chapo'nun oğlu Ovidio Guzman'la ilgili önemli bir itirafta bulundu. Obrador, Ovidio Guzman'ın serbest bırakılması talimatını bizzat kendisinin verdiğini söyledi.

20 Haziran 2020 Cumartesi 10:37 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 10:37
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ülkenin en büyük uyuşturucu kartelinin lideri olan El Chapo lakaplı Joaquin Guzman’ın oğlu Ovidio Guzman’la ilgili önemli bir itirafta bulundu.

Ovidio Guzman’ın Ekim 2019’da askeri bir operasyonla tutuklanmasının ardından Sinaloa karteli ülkeyi savaş alanına çevirdi. Kartel üyelerinin ellerindeki ağır silahlarla güvenlik güçlerine savaş ilan etmelerinden birkaç saat sonra Ovidio Guzman serbest bırakıldı.

“SERBEST BIRAKILMASI EMRİNİ BİZZAT BEN VERDİM”

Aksam.com.tr’nin haberine göre, Meksika Devlet Başkanı Obrador, Ovidio Guzman’ın serbest bırakılması talimatını bizzat kendisinin verdiğini söyledi. Konuyla ilgili ilk kez konuşan Obrador, şunları kaydetti:

“Savaş alanına dönen bölgelerdeki sivilleri riske atmamak adına operasyonun sona erdirilmesi ve Guzman’ın serbest bırakılması talimatını verdim. Birkaç gün sonra ABD Başkanı Donald Trump, Sinaloa karteline karşı yardım teklif etti, fakat kabul etmedik.”

Yaklaşık dört saat süren çatışmalarda 13 sivil hayatını kaybetmişti.

GUZMAN’I TUTUKLAYAN POLİS 155 KURŞUNLA İNFAZ EDİLDİ

El Chapo’nun oğlu Ovidio Guzman’ı tutuklayan yüksek rütbeli bir polis memuru, Kasım 2019’da bir alışveriş merkezinin otoparkında infaz edilmişti.

Yarı otomatik tüfekli iki kişi tarafından gün ortasında gerçekleştirilen infazda, yalnızca 30 saniye içerisinde polis memuruna 155 kurşun sıkılmıştı.

CİNAYETLER “TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİNE” ULAŞTI

Meksika Devlet Başkanı Lopez Obrador, yoksulluk ve genç işsizliğin yanı sıra cinayet oranlarını düşürerek şiddet sarmalına son vermeyi vadetmişti. Devlet Başkanlığı görevinde ilk yılını tamamlayan Obrador, bu süreçte ülkedeki cinayetlerin “tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığına” tanıklık etti.

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