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Dünya

Meksika Devlet Başkanı'ndan, hakkında suçlamalar bulunan Trump'a destek

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, hakkında suçlamalar bulunan eski ABD Başkanı Donald Trump'ın yargılanmasını 'siyasi yargılama' olarak nitelendirdi.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 12:07 - Güncelleme:
Meksika Devlet Başkanı'ndan, hakkında suçlamalar bulunan Trump'a destek
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Lopez Obrador, düzenlediği bir basın toplantısı esnasında Trump'a New York Başsavcılığı tarafından, eski yetişkin filmleri yıldızına "sus payı" ödemesiyle ilgili yöneltilen suçlamaları değerlendirdi.

Trump ile yakın ilişkisiyle bilinen Lopez Obrador, "Hukuki konuların ya da sözde hukuki konuların seçimlerde siyasi amaçlarla kullanılmaması görüşümü sürdürüyorum. Bu yüzden Trump'a yaptıklarına katılmıyorum." ifadelerini kullandı.

Lopez Obrador, kendisine de 2006 başkanlık seçimleri öncesi birçok dava açıldığına işaret ederek, "Pedro Castillo'ya Peru'da yaptıklarına bakın, bana burada (Meksika) yaptıklarına bakın. Beni diskalifiye ettiler çünkü başkanlık seçimlerine girmemi istemediler." dedi.

- NE OLMUŞTU?

ABD'de 2024 başkanlık seçimlerine aday olan Trump, 18 Mart'ta Manhattan Bölge Savcısının, yetişkin filmleri yıldızı Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında "sus payı" ödemesi yaptığı gerekçesiyle başlattığı soruşturma sonucunda büyük jüri tarafından suçlanmıştı.

Suçlamalara "siyasi cadı avı" şeklinde tepki gösteren Trump, New York'ta hakim karşısına çıkarak kendisine yöneltilen hakkındaki 34 suçlamayı da reddetmişti.

Trump, Amerikan tarihinde kendisine yöneltilen suçlamalar nedeniyle hakim karşısına çıkan ilk eski başkan olarak kayıtlara geçti.

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