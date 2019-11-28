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Meksika Devlet Başkanı'ndan Trump'a ''İş birliğine evet, müdahaleye hayır'' yanıtı

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, ABD Başkanı Donald Trump'ın Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edecekleri açıklamasına karşılık, 'İş birliğine evet, müdahaleye hayır.' yanıtını verdi.

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Lopez Obrador, günlük basın toplantısında, Trump'ın "Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edeceğiz" sözlerini anımsattı.

Trump'a yanıt veren Lopez Obrador, iş birliğine hazır olduklarını ancak müdahaleyi kabul etmeyeceklerini vurguladı.

Lopez Obrador, Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard'ın çoktan beri bu konuyu ele aldığına işaret ederek, "ABD'de Şükran Günü arifesi olması dolayısıyla bugün, siyasi tartışmalar için iyi bir gün değil. Size mutluluklar dilerim. Sayın Bakan, bu konuyu çoktan ele aldı zaten." ifadelerini kullandı.

ABD'de ve ülkesinde Meksikalılara endişe etmemeleri gerektiğini dile getiren Lopez Obrador, Meksika Dışişleri Bakanlığının dün konuyla ilgili bildiri yayımladığını anımsattı.

- "Sorunlarımız Meksikalılar tarafından çözülecek"

Trump'ın açıklamalarına tepki gösteren Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard ise Twitter'dan, Meksika'nın ulusal güvenliğini ihlal edecek hiçbir adımı tolere etmeyeceklerini bildirmişti.

Lopez Obrador, pazartesi günü yaptığı açıklamada, uyuşturucu kartelleriyle mücadelede başka ülkelerin müdahalesinin olmaması gerektiğini savunmuş, "Sorunlarımız Meksikalılar tarafından çözülecek. Başka bir ülkeden müdahale istemiyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump, gazeteci Bill O'Reilly'e verdiği mülakatta, Meksikalı uyuşturucu kartellerini terör grubu ilan edeceklerini bildirmişti.

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