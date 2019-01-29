Meksika, reşit olmayan göçmenlerin ABD sınırında ikametine izin vermeyecek
Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen'in Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Meksika'nın 18 yaşından küçük göçmenleri sınır bölgelerinde ikamet etmesi için kabul etmeyeceklerini ve ABD ile krize neden olan iltica başvurusu konusunun çözülmesini için beklediklerini söyledi.
- star.com.tr
Gullien, çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden olmak üzere Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenlerin iltica başvuruları sonuçlanana kadar ülke sınırlarında kalmasını öngören uygulamanın yalnızca El Chaparral sınır kapısıyla sınırlandırılacağını, diğer sınır kapılarından yapılan başvurularda göçmenlerin ABD tarafına gönderileceğini ifade etti.
Guillen, Meksika'nın 1 Aralık'tan bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini kaydetti.
ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülüyor.
TRUMP'IN MÜLTECİLERE KARŞI FAŞİST TUTUMU
Meksika ile ABD arasındaki sınıra dev bir duvar örecek olan Trump. Mütteci düşmanlığı ve ABD'de beyazların üstünlüğünü savunanan K.K.K isimli terörist grup ile aynı söylemleri dillendirmesi ülke içerisindeki gerginliği arttırdı. Son olarak Trump'ın Meksika sınırına asker yığması ile alevlenen tartışma Trump'ın ırkçı tavırları ile had safhaya çıktı.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınırına ulaşan Orta Amerikalı göçmen kafilesini durdurmak için sınırdaki güvenlik güçlerine gerekirse 'öldürücü güç' kullanmaları emri verdiğini söyledi.
Şükran Günü tatilini geçirmek üzere gittiği Florida'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump "Ben onayı verdim. Umarım kullanmak zorunda kalmazlar" dedi.
Kargaşa yaşanması halinde sınırın kapatılabileceğini ve Meksika ile ticaretin durdurulabileceğini de belirten Trump "Eğer kontrolü kaybettiğimizi hisseder ya da insanlar zarar görmeye başlarsa, durumu kontrol altına alana kadar sınırı kapatabiliriz. Tüm sınırı kastediyorum" demişti.
Trump daha önce de göçmenlerin şiddete başvurmaları durumunda ABD'li güvenlik güçlerinin 'radikal tedbirlerle' karşılık vereceğini söylemişti.
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