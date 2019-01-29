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Meksika, reşit olmayan göçmenlerin ABD sınırında ikametine izin vermeyecek

Ulusal Göç Komisyonu Başkanı Tonatiuh Guillen'in Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Meksika'nın 18 yaşından küçük göçmenleri sınır bölgelerinde ikamet etmesi için kabul etmeyeceklerini ve ABD ile krize neden olan iltica başvurusu konusunun çözülmesini için beklediklerini söyledi.

  • star.com.tr
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Gullien, çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden olmak üzere Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışan göçmenlerin iltica başvuruları sonuçlanana kadar ülke sınırlarında kalmasını öngören uygulamanın yalnızca El Chaparral sınır kapısıyla sınırlandırılacağını, diğer sınır kapılarından yapılan başvurularda göçmenlerin ABD tarafına gönderileceğini ifade etti.

Guillen, Meksika'nın 1 Aralık'tan bu yana çoğunluğu Orta Amerika ülkelerinden toplam 3 bin 983 göçmene geçiş vizesi verdiğini kaydetti.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında Meksika üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülüyor.

Meksika, sınıra gelen göçmenlerden sadece Guatemala, El Salvador ve Honduras vatandaşı olanları kabul edecek ve sınır bölgelerinde kalması için en fazla dört aylık geçici vize verecek.
 

TRUMP'IN MÜLTECİLERE KARŞI FAŞİST TUTUMU

Meksika ile ABD arasındaki sınıra dev bir duvar örecek olan Trump. Mütteci düşmanlığı ve ABD'de beyazların üstünlüğünü savunanan K.K.K isimli terörist grup ile aynı söylemleri dillendirmesi ülke içerisindeki gerginliği arttırdı. Son olarak Trump'ın Meksika sınırına asker yığması ile alevlenen tartışma Trump'ın ırkçı tavırları ile had safhaya çıktı.

"ORDUMUZ SİZİ BEKLİYOR"
 
Twitter hesabından açıklama yapan Trump, çete üyelerinin göçmenlerin arasına kavuştuğunu belirterek "Ordumuz sizi bekliyor!" diye tehdit etti.
 
Donald Trump, şunları söyledi: "Güney sınırımıza ilerleyen kafilenin içine çok sayıda çete üyesi ve bazı çok kötü insanlar karışmış durumda. Lütfen geri dönün, yasal süreçten geçmeden ABD'ye girmenize izin verilmeyecek. Bu, ülkemizin istila edilmesidir. Ve ordumuz sizi bekliyor!"
 

ABD Başkanı Donald Trump, ABD-Meksika sınırına ulaşan Orta Amerikalı göçmen kafilesini durdurmak için sınırdaki güvenlik güçlerine gerekirse 'öldürücü güç' kullanmaları emri verdiğini söyledi.

Şükran Günü tatilini geçirmek üzere gittiği Florida'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump "Ben onayı verdim. Umarım kullanmak zorunda kalmazlar" dedi.

Kargaşa yaşanması halinde sınırın kapatılabileceğini ve Meksika ile ticaretin durdurulabileceğini de belirten Trump "Eğer kontrolü kaybettiğimizi hisseder ya da insanlar zarar görmeye başlarsa, durumu kontrol altına alana kadar sınırı kapatabiliriz. Tüm sınırı kastediyorum" demişti.

Trump daha önce de göçmenlerin şiddete başvurmaları durumunda ABD'li güvenlik güçlerinin 'radikal tedbirlerle' karşılık vereceğini söylemişti.

GÜNEY SINIRINA 5 BİN ASKER
 
En yoğun sınır kapılarından olan Tijuana ile San Diego arasındaki San Ysidro kapısı, yeni bariyerler kurulmak üzere kısa süreliğine kapatılmıştı. Kafile için "işgalciler" ifadesini kullanan ABD Başkanı Trump sınıra 5800 asker gönderdi. 
 
GÖÇMENLER TAŞ ATARSA ASKERİMİZ ATEŞ AÇACAK
 
ABD Başkanı Donald Trump, ABD - Meksika sınırına doğru ilerlemeye devam eden göçmen kafilesindeki göçmenlerin şiddete başvurmaları durumunda ABD'li güvenlik güçlerinin 'radikal tedbirlerle' karşılık vereceğini söylemişti. 
 
Trump konuşmasında, "Umarım burada da aynısı olmaz. Ama size şunu açıkça söyleyebilirim: Meksika'daki gibi taş atmaya kalkarlarsa güvenlik güçlerimiz ateşle karşılık verme seçeneğini değerlendirecektir. Sonuçta atılan bir taşın yüzünüze isabet etmesi de çok farklı bir durum değil" demişti.
 
Bunun üzerine sınırda hazır bekleyen göçmenler barışçıl gösteriler yapmış fakat ABD askerlerinin sert müdahalelerine maruz kalmıştı onlarca kişinin yaralandığı gösterilerde kaç kişinin hayatını kaybettiği açıklanmamıştı.
 

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