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Dünya

Meksika sınırında bulundu: ABD tarihinin en ileri teknolojili tüneli olduğu açıklandı

ABD, Meksika sınırında yapımı henüz tamamlanmamış bir tünel bulunduğunu duyurdu. Tünelin 'ABD tarihinin en ileri teknolojili tüneli' olduğu ifade ediliyor.

AA08 Ağustos 2020 Cumartesi 07:20 - Güncelleme: 08 Ağustos 2020 Cumartesi 07:20
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ABD'li göçmenlik yetkilileri, Meksika sınırında iki ülke arasında geçişi sağlayan bir tünel bulduklarını ve bunun "ABD tarihinin en ileri teknolojili tüneli" olduğunu açıkladı.

ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimi yetkilileri, Arizona eyaletinde devam eden bir soruşturma kapsamında yapımı henüz tamamlanmamış olan ve Meksika ile sınır geçişi sağlayan bir tünel keşfettiklerini duyurdu.

Söz konusu tünelin, "ABD tarihindeki en ileri teknolojili tüneli" olduğunu belirten yetkililer, yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 1,2 metre yüksekliğindeki tünelde, havalandırma, elektrik, raylı sistem ve geniş takviye sistemi olduğunu vurguladı.

Yetkililer, tünelin kimler tarafından ne amaçla yapıldığını tespit etmek için araştırmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

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