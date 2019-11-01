Meksika sokaklarını dev iskeletler bastı

Başkentin yakınlarındaki Tlahuac kentinde yapılan bu dev iskelet de onlardan biri. Adeta asfaltı yararak dışarı çıkmaya çalışan iskeleti görenler, durup fotoğraf çektirmeden yoluna devam etmedi.

Meksikalıların İspanyol kolonileri öncesine dayanan ve ölülerin yeryüzüne geri döndüğü efsanesinden yola çıkarak yaptığı kutlamalar adeta karnavalı aratmıyor. Festivalin amacı ise ölenlerin unutulmamasını sağlamak. Bu amaç doğrultusunda yaşayanlar, yüzlerine Meksikalı sanatçı Jose Guadalupe Posada’nın çizimlerinden yola çıkılarak, ölmüş olanları simgelediklerini inandıkları kafatası şeklinde makyaj yapıyor. Ayrıca evlerinde ölenlerin anısına onların sevdiği kokuların, süslemelerin bulunduğu bir sunak hazırlıyor.