Meksika’da 2019’da 414 polis öldürüldü

Güvenlik Sekreteri Alfonso Durazo, başkent Meksiko’da yaptığı açıklamada, Guanajuato eyaletinin, ülkede en çok polisin öldürüldüğü bölge olduğunu, burada öldürülen polis sayısının 62’yi bulduğunu belirtti.
19.12.2019 02:15 - Güncelleme: 19.12.2019 02:15
Durazo, bu yıl ülkede öldürülen polis sayısının ise 414 olduğunu açıkladı. Meksika’da 2006’da kartellere karşı başlatılan mücadelede şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.
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