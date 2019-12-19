Meksika’da 2019’da 414 polis öldürüldü

19.12.2019 02:15 - Güncelleme: 19.12.2019 02:15

Durazo, bu yıl ülkede öldürülen polis sayısının ise 414 olduğunu açıkladı. Meksika’da 2006’da kartellere karşı başlatılan mücadelede şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti.