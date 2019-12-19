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Dünya

Meksika’da 2019’da 414 polis öldürüldü

Güvenlik Sekreteri Alfonso Durazo, başkent Meksiko’da yaptığı açıklamada, Guanajuato eyaletinin, ülkede en çok polisin öldürüldüğü bölge olduğunu, burada öldürülen polis sayısının 62’yi bulduğunu belirtti.

19.12.2019  02:15 - Güncelleme: 19.12.2019  02:15

Durazo, bu yıl ülkede öldürülen polis sayısının ise 414 olduğunu açıkladı. Meksika’da 2006’da kartellere karşı başlatılan mücadelede şu ana kadar 300 binden fazla kişi hayatını kaybetti. 

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