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Dünya

Meksika'da 2021'de 4 binden fazla düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Meksika'da, bu yıl çeşitli suçlara karıştıkları gerekçesiyle 4 binden fazla düzensiz göçmen ülkelerine iade edildi.

AA29 Aralık 2021 Çarşamba 09:52 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 09:53
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Meksika basınında çıkan habere göre, yılbaşından bu yana ülkenin farklı bölgelerinde hırsızlık, uyuşturucu kaçakçılığı ve cinsel istismar olmak üzere birçok suça karıştıkları tespit edilen göçmenlerle ilgili işlem yapıldı.

Meksika İçişleri Bakanlığı Ulusal Göç Enstitüsünden (INM) yapılan açıklamada, 2021'de 252 bin göçmenin gözaltına alındığı, bunlardan 4 bin 468'inin ise cinayet, kara para, uyuşturucu kaçakçılığı gibi federal suçların failleri oldukları doğrulandıktan sonra sınır dışı edildiği bildirildi.

Açıklamada, göçmenler arasında haklarında arama kararı bulunan kişiler olduğuna işaret edilerek, 320 kişinin ise kendi ülkelerinin talebi üzerine sınır dışı edildiği kaydedildi.

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