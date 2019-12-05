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Meksika'da 3 yolcu otobüsü çarpıştı: 13 ölü

Meksika'da üç yolcu otobüsünün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 13 kişi hayatını kaybetti, 10'dan fazla kişi de yaralandı.

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Ülke basınındaki haberlere göre, Meksika'nın orta kesiminde yer alan Pachuca eyaletindeki otoyolda üç yolcu otobüsü çarpıştı.

Ecatepec Belediye Başkanı Fernando Vilchis, yaptığı açıklamada, kazada 11 kişinin olay yerinde, 2 kişinin de hastanede yaşamını yitirdiğini söyledi.

Kazada yaralanan 10'dan fazla kişinin tedavi altına alındığını belirten Vilchis, ölenler arasında 3 yaşında bir çocuğun da olduğunu kaydetti.

Bölge Savcılığı, olayla ilgili bir şoförün gözaltına alındığını bildirdi.

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