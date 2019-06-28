Obrador, Ulusal Saray'da düzenlediği basın toplantısında, "Hükümet olarak INM'den yolsuzluğa bulaşmış bazı çürükleri ayıkladık ancak temizlik işlemi henüz bitmedi." ifadelerini kullanarak, enstitüdeki 500 memurun görevine son verildiğini kaydetti.

Obrador, Gümrük ve Göç Müdürlüğünde yolsuzluğa bulaşan çalışanların da görevden alınması gerektiğini söyledi.

Konuyla ilgili Gümrük ve Göç Müdürlüğü yetkililerinden bilgi alan Obrador, yolsuzluk ve rüşvetle mücadelenin devam edeceğini açıkladı.

Göç sorunlarına da değinen Obrador, Karayip ülkelerinden gelen göçmenlerin dramlarını hafifletmek için çalışmaların sürdüğünü ifade etti.