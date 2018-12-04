Meksika'da 6 polis memuru silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Meksika'nın Jalisco eyaleti savcıları, Guadalajara kentinde bulunan ABD Konsolosluğu'na yapılan saldırıdan birkaç gün sonra, La Huerta Belediyesi'nin önünde düzenlenen silahlı saldırıda 6 polis memurunun hayatını kaybettiğini, 1 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Eyalet savcıları sözcüsü, cinayetlerden kimin sorumlu olduğunun açıklanmadığını, ancak bölgenin Meksika'daki en güçlü uyuşturucu çetelerinden biri olan Jalisco Yeni Nesil Karteli'nin (CJNG) ''ana üssü'' olarak bilindiğini söyledi.

Jelisco Eyalet Başsavcısı Marisela Gomez Cobo ise, La Huerta kasabasındaki saldırganlardan birinin yaralı ele geçirildiğini, diğerlerinin kaçmayı başardığını belirtti.

YÖNTEMİ KARTELLER KULLANIYOR

Saldırganların ateşe verdikleri araçlarla barikat kurararak kaçışlarını kolaylaştırdıklarını söyleyen yetkililer, bu yöntemin uyuşturucu kartelleri tarafından kullanılan bir yöntem olduğunu ifade etti.

Son yıllarda hızla yükselerek ülkenin en büyük uyuşturucu kartellerinden biri haline gelen CJNG, 1 Mayıs 2015 sabahı liderleri El Mencho olarak bilinen Nemesio Oseguera Cervantes'i takip eden askeri bir helikopteri düşürmesiyle tüm dünyada konuşulmuştu.

Olay sonrası El Mencho ülkenin en çok aranan suçlusu haline gelirken, CJNG'ye karşı ciddi ve ağır bir mücadele başlatıldı.

HÜKÜMET MÜCADELE EDİYOR ANCAK...

Hükümetin kartel patronlarını öldürme ya da yakalama taktiğinin son sekiz yılda en az 100.000 insanın ölümüne neden olan uyuşturucu savaşlarını sonlandıracağı ümit ediliyor.

Ancak uzmanlar, hükümetin verdiği mücadelede başarılı olmasına rağmen başka kartellerin yükselişe geçtiğini belirtiyor.

Bir kartelin zayıflaması ya da ortadan kalkmasının, diğer kartellere alan açtığını ifade eden uzmanlar, bu nedenle CJNG'ya karşı verilen savaşın başarılı olacağını, ancak ülkeye barış ve huzur getirmeyeceğini vurguluyor.