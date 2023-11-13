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Dünya

Meksika'da 7 kişinin cesedi bulundu

Meksika'nın Zacetecas kentinde işkenceyle öldürüldüğü tahmin edilen 7 kişinin cesedi bulundu.

AA13 Kasım 2023 Pazartesi 07:01 - Güncelleme:
Meksika'da 7 kişinin cesedi bulundu
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Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Loreto kasabasındaki bir yolda cesetler tespit edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yolda bulunan cesetlerin 7 erkeğe ait olduğunu belirledi.

Yetkililer, cesetlerde darbe izlerinin buulunduğunu ve bu kişilerin işkence sonucu öldürüldüğünü tahmin ettiklerini bildirdi.

Cansız bedenlerin, kimlik teşhisi yapılması için Adli Tıp Merkezine kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

Olayın rakip çeteler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığı yönünde değerlendirme yapılıyor.

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