İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5131
  • 6,3221
  • 229.232
  • 90.894
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Meksika'da akaryakıt hırsızlığı krize yol açtı

Meksika'da boru hatlarından yapılan akaryakıt hırsızlığı nedeniyle bazı boru hatlarının hizmete kapatılmasının ardından vatandaşlar benzin ve motorin bulmakta zorlanıyor.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Latin Amerika ülkesi Meksika'da boru hatlarından yapılan akaryakıt hırsızlığı nedeniyle bazı boru hatlarının hizmete kapatılmasının dağıtımdaki aksamalar nedeniyle ülke genelinde yaşanan akaryakıt sıkıntısı ikinci haftasına girdi.
 
Boru hatlarının kapatılması nedeniyle akaryakıt dağıtımı geçici olarak tankerlerle yapılırken, yaşanan gecikmeler sonucu benzin istasyonları önünde uzun araç kuyrukları oluştu.
 
Meksiko eyaletinde vatandaşların üzerinde çatlaklar oluşan boru hattından sızan petrolü plastik leğenlere ve şişelere doldurduğu görüntüler hafta sonu sosyal medyada yayıldı.
 
Devlet Başkanı Lopez Obrador, vatandaşlara hitabında, akaryakıt sıkıntısının boru hatlarından yapılan hırsızlıkla mücadelenin sonucu olduğunu belirterek vatandaşlardan sabırlı olmalarını istedi.
 
1 Aralık 2018'de yemin ederek göreve başlayan yeni Devlet Başkanı Obrador, devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan hırsızlıkla mücadele etme sözü vermişti.
 
Obrador, suç şebekelerinin boru hatlarına açtıkları deliklere kaçak musluklar yerleştirerek hatlar üzerinde depolar kurduğunu ifade etmişti.
 
Akaryakıt hırsızlarıyla mücadele için bazı boru hatlarının kapatılması talimatı veren Obrador, "Bakalım ilk önce kim yorulacak, yakıt hırsızları mı, biz mi?" diyerek bu duruma daha fazla göz yumulmayacağını vurgulamıştı.
 
Ülkede devlete ait boru hatları ve akaryakıt depolarından yapılan akaryakıt hırsızlığının maliyetinin yılda 3 milyar dolara ulaştığı tahmin ediliyor.

Trump´tan skandal açıklama: Türkiye´yi tehdit etti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

30 ilaç daha geri ödeme listesinde

30 ilaç daha geri ödeme listesinde

Kredi kartı borcu yapılandırmasına bir banka daha katıldı

Kredi kartı borcu yapılandırmasına bir banka daha katıldı

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ziyaretini yarıda kesti

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ziyaretini yarıda kesti

Rusya ve ABD’nin Avrupa’daki gaz savaşı

Rusya ve ABD’nin Avrupa’daki gaz savaşı

'Beyaz Saray'da İran'ı vurma planı görüşüldü' iddiası

'Beyaz Saray'da İran'ı vurma planı görüşüldü' iddiası

FETÖ'cüden 'canlı bomba' itirafı: Gülen çıldırdı

FETÖ'cüden 'canlı bomba' itirafı: Gülen çıldırdı

İsrail'den Mısır'a stratejik öneme sahip üst düzey ziyaret

İsrail'den Mısır'a stratejik öneme sahip üst düzey ziyaret

Trump'ın Türkiye tehdidine Cumhurbaşkanlığından sert yanıt

Trump'ın Türkiye tehdidine Cumhurbaşkanlığından sert yanıt
 

POPÜLER HABERLER

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

İstanbul´un işgaline tepki: Sultan ahmet Mitingi - Tarihte bugün 13 Ocak 1920

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Dünyanın en büyük uçağı havalanıyor

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

Türkiye'nin en gösterişli köprüleri

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA