Meksika'da alışveriş merkezi inşaatının çökmesi sonucu en az 7 işçi öldü Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde inşaatı devam eden bir alışveriş merkezinin çökmesi sonucu en az 7 işçi hayatını kaybetti, kayıp 9 işçi aranıyor.