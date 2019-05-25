Meksika´da askeri helikopter düştü: 6 ölü
Meksika´da deniz kuvvetlerine ait bir helikopter ormanlık bölgeye düştü. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.
- DHA
Kaza, yerel saatle 13:45 sıralarında Meksika´nın Querétaro eyaletinde yer alan Jalpan de Serra bölgesinde meydana geldi.
Yangın söndürme faaliyetleri kapsamında bölgede izleme yapmak üzere görevlendirilen Deniz Kuvvetleri´ne ait Mi-17 tipi helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle ormanlık alana düştü. Kaza sonrası yanan helikopterde bulunan 6 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı.
Kazaya dair geniş çaplı araştırma başlatıldı.
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