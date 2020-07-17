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Dünya

Meksika'da belediye başkanı Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Meksika'da belediye başkanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybetti.

AA17 Temmuz 2020 Cuma 23:17 - Güncelleme: 17 Temmuz 2020 Cuma 23:17
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Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin Oaxaca eyaletine bağlı Tuxtepec kentinin Belediye Başkanı San Juan Bautista, Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi.

Yetkililer, virüs nedeniyle 20 günden bu yana özel bir hastanede yoğun bakım tedavisi devam eden belediye başkanının, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığını söyledi.

Eyalet Valisi Alejandro Murat, belediye başkanının ailesini arayarak baş sağlığı dileğinde bulundu.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 37 bin 574 kişi öldü. Ülkedeki vaka sayısı ise 324 bin 41 olarak kayda geçti.

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