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Dünya

Meksika'da belediye başkanı Kovid-19'dan hayatını kaybetti

Meksika'da belediye başkanı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle yaşamını yitirdi.

AA20 Haziran 2020 Cumartesi 09:29 - Güncelleme: 20 Haziran 2020 Cumartesi 09:30
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Meksika basınındaki haberlere göre, ülkenin kuzeyindeki Nayarit eyaletine bağlı Acaponeta kentinin Belediye Başkanı Jose Humberto Arellano Nunez, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Yetkililer, virüs nedeniyle geçen haftadan bu yana hastanedeki yoğun bakım tedavisi devam eden belediye başkanının, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadığını söyledi.

50 yaşındaki Nunez, 2017'den bu yana Acaponeta Belediye Başkanı olarak görev yapıyordu.

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle 19 bin 747 kişi öldü. Ülkedeki vaka sayısı ise 165 bin 455 olarak kayda geçti.

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