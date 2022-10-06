Meksika'da belediye binasına silahlı saldırı! Başkan dahil 18 kişi hayatını kaybetti

Eyalet Başsavcısı Sandra Luz Valdovinos, eyalete bağlı San Miguel Totolapan ilçesindeki belediyeye dün silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Valdovinos, saldırıda aralarında Belediye Başkanı Conrado Mendoza ve eski belediye başkanı olan babasının da bulunduğu 18 kişinin öldüğünü ve iki kişinin yaralandığını belirtti.

Öte yandan komşu eyalet Morelos eyaletine bağlı Cuernavaca şehrinde de bir milletvekili uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Meksika'da kamu görevlilerine yönelik sıklıkla görülmese de saldırıların Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador'un güvenlik stratejisinin sonucu olabileceği iddia ediliyor.

Obrador, ülkede asayişin sağlanmasında polisin yerine silahlı kuvvetlere ağırlık veren politika yürütüyor, Meksika Kongresi Obrador'un ordunun asayiş görevlerini 2028'e kadar uzatma önerisini görüşüyor.

