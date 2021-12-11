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  • Meksika'da bilanço ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 55'e çıktı
Dünya

Meksika'da bilanço ağırlaşıyor: Ölenlerin sayısı 55'e çıktı

Meksika'nın güneyinde, dün düzensiz göçmenleri taşıyan bir tırın otoyolda devrilmesi sonucu ölenlerin sayısı 55'e, yaralıların sayısı ise 105'e yükseldi.

AA11 Aralık 2021 Cumartesi 07:33 - Güncelleme: 11 Aralık 2021 Cumartesi 07:33
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Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, ülkenin Chiapas eyaletinde, düzensiz göçmenleri taşıdığı belirtilen tıra ilişkin detaylar paylaşıldı.

Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 55'e, yaralıların sayısı ise 105'e çıktığı bildirildi.

Göçmenlerden 95'nin Guatemalalı olduğunu aktaran Savcılık, diğerlerinin ise Honduras, Ekvador, Dominik Cumhuriyeti olduğunu kaydetti.

- ŞOFÖR KAZADAN SONRA KAÇTI

Savcılık, tırın dorsesine 160 düzensiz göçmenin sığdırıldığına dikkati çekerek, kazanın ardından şoförün olay yerinden kaçtığını tespit ettiklerini dile getirdi.

Öte yandan Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, düzenlediği basın toplantısında, yaşamını yitirenlerinin çoğunun Guatemalalı olduğunu söyledi.

Savcılık, kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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