Meksika Tlaxiaco belediye başkanı göreve geldikten 2 saat sonra öldürüldü
Tlaxiaco, Meksika'nın Oaxaca eyaletine bağlı Tlaxiaco'nun belediye başkanı, henüz göreve başladıktan 2 saat sonra silahlı saldırıya uğradı. Belediye başkanı hastanede hayatını kaybetti.
Alejandro Aparicio, Tlaxiaco Belediye Başkanı olarak göreve başladıktan 2 saat sonra ilk incelemesine giderken silahla saldırıya uğradı. Olayda 4 kişi yaralanırken, belediye başkanı hayatını kaybetti.
Aparicio'nun göğsünden vurulduğu, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadığı açıklandı.
Oaxaca Valisi Alejandro Murat, belediye başkanına yapılan saldırıyı sosyal medyadan kınadı ve başsavcı tarafından "kapsamlı bir soruşturma yapılması" talep edildiğini açıkladı. Murat, iddia edilen faillerden birinin gözaltına alındığını da doğruladı.
(CNN)
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