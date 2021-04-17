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Dünya

Meksika'da bir eve hapsedilen 36 göçmen kurtarıldı

Meksika'nın Nuevo Leon eyaletinde bir eve zorla kapatılan 36 göçmen, güvenlik güçleri tarafından kurtarıldı.

AA17 Nisan 2021 Cumartesi 07:14 - Güncelleme: 17 Nisan 2021 Cumartesi 07:15
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Monterrey kentindeki San Martin semtinde, aralarında 14 yaşından küçük 8 çocuğun da bulunduğu düzensiz göçmenler, yardım çağrısı üzerine zorla kapatıldıkları evden polis ekiplerince çıkartıldı.

Yetkililer, kurtarılan kişilerin Honduras ve El Salvador uyruklu olduğunu ve Ulusal Göç Enstitüsüne nakledileceğini bildirdi.

Meksika'da çok sayıda göçmen, daha iyi bir yaşam umuduyla ABD'ye kaçmak isterken, çetelerin ve organize suç gruplarının eline düşüyor.

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

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