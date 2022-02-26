Meksika'da bir gazeteci saldırıya uğradı

AA 26 Şubat 2022 Cumartesi 05:57 - Güncelleme: 26 Şubat 2022 Cumartesi 05:57

Meksika'da yerel bir medyada yönetici olarak çalışan 28 yaşındaki Jorge Camero, eyalete bağlı Empalme kasabasında saldırıya uğradı.

Motosikletli saldırganların yolda yürüyen Camero'ya silahla ateş açtığı bilgisi paylaşıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri genç gazetecinin öldüğünü belirledi. Böylece Meksika'da yılbaşından bu yana öldürülen gazeteci sayısı 7'ye yükselmiş oldu.

Gazeteciler açısından dünyanın en tehlikeli ülkelerinden biri sayılan Meksika'da, 2000'den bu yana öldürülen gazeteci sayısı 135'i geçti.

Gazeteci ve aktivistleri hedef alan cinayetlerin birçoğunun uyuşturucu kartelleri veya rüşvet alan yetkililer tarafından işlendiğine inanılırken cinayet vakalarının çok azı çözülebildi.