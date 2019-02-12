Meksika'da bir kamyonette 5 ceset bulundu
Meksika'nın batı eyaleti Michoacan'da bir kamyonette 5 ceset bulundu.
- AA
Savcılıktan yapılan açıklamada Michoacan'ın Zitacuaro bölgesinde bir kamyonette 5 cesedin bulunduğu bildirildi.
Yerel medyada yer alan haberlerde, cesetlerin geçen haftadan bu yana aranan kayıp polis memurlarına ait olabileceği belirtildi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
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