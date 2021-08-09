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Dünya

Meksika'da bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar 8 kişiyi öldürdü

Meksika'nın Guanajuato eyaletinde, bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar, 8 kişiyi öldürdü.

AA9 Ağustos 2021 Pazartesi 07:43 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 07:43
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Meksika basınında çıkan habere göre, Irapuato ilçesine bağlı Santa Maria semtinde, silahlı oldukları öğrenilen 3 kişi bir evde parti düzenlendiği sırada baskın yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, 1'i kadın 8 kişinin cesedine ulaştı.

Görgü tanıklarının polise verdiği ifadede, saldırganların 3 kişi olduğu ve olayın hemen ardından kırmızı bir kamyonetle kaçtıkları belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Guanajuato eyaleti, ülkede silahlı çetelerin varlığının en yoğun görüldüğü yerlerden biri olarak geçiyor.

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