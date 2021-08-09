Meksika'da bir partiye baskın yapan silahlı saldırganlar 8 kişiyi öldürdü

AA 9 Ağustos 2021 Pazartesi 07:43 - Güncelleme: 9 Ağustos 2021 Pazartesi 07:43

Meksika basınında çıkan habere göre, Irapuato ilçesine bağlı Santa Maria semtinde, silahlı oldukları öğrenilen 3 kişi bir evde parti düzenlendiği sırada baskın yaptı.

İhbar üzerine olay yerine gelen polisler, 1'i kadın 8 kişinin cesedine ulaştı.

Görgü tanıklarının polise verdiği ifadede, saldırganların 3 kişi olduğu ve olayın hemen ardından kırmızı bir kamyonetle kaçtıkları belirtildi.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Guanajuato eyaleti, ülkede silahlı çetelerin varlığının en yoğun görüldüğü yerlerden biri olarak geçiyor.