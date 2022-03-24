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Dünya

Meksika'da büyük orman yangını

Meksika'nın Morelos eyaletinde çıkan orman yangınında 37 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

AA24 Mart 2022 Perşembe 08:59 - Güncelleme: 24 Mart 2022 Perşembe 08:59
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Meksika basınında yer alan habere göre, eyalete bağlı Tepoztla kasabasında, salı günü sabah saatlerinde başlayan yangın henüz kontrol altına alınamadı.

Söndürme çalışmalarına ordunun da destek verdiği yangında, şimdiye kadar 37 hektar alan zarar gördü.

Ulusal Sivil Koruma Koordinatörü Laura Velazquez Alzua, yangının Tepozteco piramidine sıçradığını belirterek, sürecin uzayabileceğini kaydetti.

Yangının sebebine ilişkin soruşturma kapsamında, bir kişinin tutuklandığı bilgisi paylaşıldı.

Aynı bölgede geçen yıl çıkan yangında, 300 hektarlık alan zarar görmüştü.

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