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Dünya

Meksika'da düzensiz göçmenler kurtarıldı

Meksika'nın Sonora eyaletinde, insan kaçakçıları tarafından kandırılan 130 düzensiz göçmen polisin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

AA22 Haziran 2023 Perşembe 06:00 - Güncelleme:
Meksika'da düzensiz göçmenler kurtarıldı
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Meksika basınında çıkan habere göre, Hermosillo-Nogales de Sonora Otoyolu'nda güvenlik güçleri içi düzensiz göçmen dolu 4 otobüsü durdurdu.

İncelemeler sonucu 20'si çocuk 130 düzensiz göçmen insan kaçakçılarının elinden kurtarıldı.

Afganistan, Burkina Faso, Çin, Ekvador, Mısır, Gine, Gana, Hindistan, Moritanya, Mozambik, Nepal, Pakistan, Senegal ve Togo uyruklu düzensiz göçmenler, işlemlerinin yapılması için Sonora'daki Ulusal Göç Enstitüsü tesislerine götürüldü.

Mayıs 2022 verilerine göre, 2 bini aşkın düzensiz göçmen insan kaçakçıları tarafından kandırılarak uyuşturucu çetelerine teslim edildi.

Meksika güvenlik kaynaklarına göre, operasyonlarda 2022'de 2 bin 115 göçmen kurtarıldı.

Resmi rakamlara göre, Meksika'ya günde 200 ila 300 kişinin yasa dışı şekilde giriş yaptığı belirtiliyor.

  • meksizka
  • düzensiz göçmen
  • insan kaçakcısı

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