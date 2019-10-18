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Meksika'da 'El Chapo'nun oğlu için savaş çıktı

Meksika'da polis Culiacan kentinde uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğullarından birini yakalayınca kartel üyeleri patronlarını geri almak için kentte 'savaş çıkarttı'. Polis, can kayıplarının önüne geçmek için geri adım atarak Ovidio'yu serbest bırakmak zorunda kaldı.

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Meksika'da polis, ABD'de hapiste olan uyuşturucu baronu Joaquin Guzman'ın oğlu Ovidio'yu Culiacan kentinde yakalayınca, kartel üyeleri deyim yerindeyse kenti altüst etti. Ağır silahlı kartel mensuplarının kıskacında kalan polis Ovidio'yu serbest bırakıp geri çekilmek zorunda kaldı.
 
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, ağır silahlı kartel üyelerinin kent merkezindeki birçok yolu ateşe verdikleri araçlarla kapattıkları görüldü.
Güvenlik Bakanı Alfonso Durazo, 'El Chapo' lakaplı Guzman'ın oğullarından 28 yaşındaki Ovidio'nun Perşembe günü Culiacan kentinde yakalandığını açıkladı. Haberin duyulmasının ardından Guzman'ın adamlarının operasyonu gerçekleştiren Ulusal Muhafız devriyesine saldırdığını kaydeden Durazo, çıkan çatışmanın ardından güvenlik güçlerinin Ovidio'yu bırakarak bölgeden çekildiğini ifade etti.
 
 
Durazo, bölgede şiddet olaylarının artmaması ve sivil kayıpların yaşanmaması için böyle bir karar verdiklerini dile getirdi.
 
Oğul Guzman'ın, babasının yakalanarak ABD'ye iade edilmesinin ardından Sinaloa Karteli'nde etkili isimler arasına yükseldiği belirtiliyor.
12 ÇOCUĞU VAR
 
Meksika'da bugüne kadar iki kez hapisten kaçmayı başaran Guzman, ABD'de ömür boyu hapse mahkum edilmişti. Guzman'ın aralarında Ovidio'nun da bulunduğu 12 çocuğu olduğu tahmin ediliyor.
 
(Habertürk)

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