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Dünya

Meksika'da fırtına hayatı felç etti

Meksika'da fırtına sebebiyle sel ve su baskınları yaşandı. Onlarca ağacın devrildiği ülkede çok sayıda araçta hasar meydana geldi.

IHA20 Nisan 2023 Perşembe 23:45 - Güncelleme:
Meksika'da fırtına hayatı felç etti
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Meksika'nın Oaxaca eyaletinin başkenti Oaxaca de Jurez şehrini fırtına vurdu. Kentte sel ve su baskınları yaşanırken, araçlar sel sularından sürüklendi. Yıldırım düşmesi sonucu bir palmiye ağacı ise alev aldı. Kentte 32 ağaç fırtına nedeniyle devrilirken, çok sayıda araçta maddi hasar meydana geldi.

Aurelio Valdivieso devlet hastanesinde elektrik trafosu fırtına nedeniyle arızalanırken, hastanenin acil servisi sular altında kaldı.

Fırtına eyaletin diğer şehirlerinde de etkili oldu. Xoxocotlan kentinde felaket elektrik kesintileri yaşanırken, bir sağlık merkezini su bastı.

Yetkililer, fırtınada can kaybı yaşanmadığını açıklarken, sivil savunma ekipleri ve belediye personelinin mağdur olan vatandaşlara destek vermek ve çevrede oluşan hasarı gidermek üzere görev yaptıkları belirtildi.

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