Meksika'da gece kulübüne saldırı: 7 ölü
Meksika'nın Playa del Carmen kentinde bir gece kulübüne düzenlenen saldırıda 7 kişi öldü.
- AA
Polis, "Las Virginias" isimli gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 1 kişinin yaralandığını belirtti.
Saldırganların kimlikleri henüz tespit edilemezken, saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Polis, gece kulübünün önünde güvenlik önlemi aldı.
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