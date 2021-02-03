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Dünya

Meksika'da göçmenleri öldüren polislere gözaltı

Meksika'da 12 polis memuru, aralarında Guatemalalı göçmenlerin bulunduğu 19 kişiyi öldürdükleri gerekçesiyle gözaltına alındı.

AA03 Şubat 2021 Çarşamba 09:54 - Güncelleme: 03 Şubat 2021 Çarşamba 09:54
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Tamaulipas Eyalet Başsavcısı Irving Barrios Mojica, 22 Ocak'ta ABD sınırı yakınında cesetleri bulunan 19 kişinin öldürülmesiyle suçlanan polislerin, "cinayet", "görevi suiistimal" ve "yalan ifade vermek" suçlarından yargılanacağını bildirdi.

Uyuşturucu kartellerinin bölge kontrolü için mücadele ettiği sınır eyaletinde, başka ülkelerden gelen uyuşturucu kaçakçılarının bölgeden geçebilmek için kartellere para ödemesi gerekiyor. Karteller kendilerine para ödemeyen ya da rakip çetelere para ödeyen kaçakçıları kaçırıp öldürebiliyor.

Karteller, eyalet polisleri ve diğer güvenlik görevlerini rüşvetle kendi hesaplarına çalıştırabiliyor.

Tamaulipas eyaletinde 2010'da 72 göçmen sınıra yakın San Fernando kasabasında katledilmişti.

Aralarında Guatemalalı göçmenlerin bulunduğu 19 kişinin cesetleri, 22 Ocak'ta ABD'nin Teksas eyaleti ile Tamaulipas'ı ayıran Rio Grande Nehri yakınındaki Camargo'da bir kamyonetin kasasına yığılmış olarak bulunmuştu. Silahla öldürülen kişilerin cesetlerinin sonradan yakıldığı anlaşılmıştı.

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