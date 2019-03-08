Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 25 ölü
Meksika'nın Chiapas kentinde göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.
Meksika ulusal basınında çıkan habere göre, güneydoğudaki Chiapas eyaletine bağlı Colonia Francisco Sarabia kasabasında göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.