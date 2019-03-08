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Meksika'da göçmenleri taşıyan kamyon devrildi: 25 ölü

Meksika'nın Chiapas kentinde göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi sonucu 25 kişi yaşamını yitirdi, 29 kişi yaralandı.

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Meksika ulusal basınında çıkan habere göre, güneydoğudaki Chiapas eyaletine bağlı Colonia Francisco Sarabia kasabasında göçmenleri taşıyan kamyonun devrilmesi nedeniyle ilk belirlemelere göre 25 kişi hayatını kaybetti, 29 kişi yaralandı.
 
Yetkililer, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini belirtti. 
 

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