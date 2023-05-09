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Dünya

Meksika'da hafta sonu silahlı saldırılarda 18 kişi öldürüldü

Meksika'nın Juarez kentinin çeşitli noktalarında hafta sonu düzenlenen silahlı saldırılarda 18 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AA9 Mayıs 2023 Salı 07:11 - Güncelleme:
Meksika'da hafta sonu silahlı saldırılarda 18 kişi öldürüldü
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Meksika basınında çıkan habere göre, kente bağlı Grandma ve Proletaria caddelerinde 14, bir minibüs ile kamyonette ise 4 kişinin cesedi bulundu.

Hafta sonu 18 kişi yaşamını yitirirken, şiddetin daha da artmasından endişe ediliyor.

Olayların rakip çeteler arasındaki hesaplaşmadan kaynaklandığını değerlendiren polis ekipleri operasyonlarını arttırdı.

Güvenlik güçlerinin, öldürülenlerden bazılarının ellerini ve gözlerini bağlı şekilde bulduğu kaydedildi.

Ülkede şiddet olaylarının en çok görüldüğü kentlerden olan Juarez, uyuşturucu kartellerinin güç mücadelesine sahne oluyor.

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