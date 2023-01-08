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Dünya

Meksika'da iki metro treni çarpıştı

Meksika'nın başkenti Meksiko'nun kuzeyinde, iki metro treninin karıştığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 57 kişi yaralandı.

AA8 Ocak 2023 Pazar 08:45 - Güncelleme:
Meksika'da iki metro treni çarpıştı
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Yetkililer, başkent metrosunun 3. hattı olarak geçen La Raza ile Potrero istasyonları arasında iki trenin çarpıştığını bildirdi.

Kazada, 1 kişi yaşamını yitirdi, 57 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans ile itfaiye ekibinin sevk edildiği kaydedildi.

Meksiko Güvenlik Bakanı Omar Garcia, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının aralıksız sürdüğünü, yaralılara ilişkin güncellemenin yapılacağını duyurdu.

Kaza nedeniyle metro seferlerinin durdurulduğu ve savcılığın soruşturma başlattığı bilgisi paylaşıldı.

Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador da can kaybı nedeniyle üzgün olduklarını belirterek, "Bana verdikleri bilgiye göre maalesef bir kişi hayatını kaybetmiş, çok sayıda yaralı var. Başsağlığı ve dayanışma diliyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkede, en son Mayıs 2021'de meydana gelen metro kazasında 26 kişi ölmüş, 60'tan fazla kişi yaralanmıştı.

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