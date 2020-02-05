Meksika'da kamyon şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 81 yaralı

AA 05.02.2020 09:25 - Güncelleme: 05.02.2020 09:25

Sivil Savunma Biriminden yapılan açıklamada, Veracruz eyaletinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun şarampole yuvarlandığı belirtilerek Guatemala, Honduras ve El Salvadorlu göçmenlerin bulunduğu kamyonda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 81 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Yaralıların San Andres Tuxtla ve Santiago Tuxtla kentlerindeki hastanelerde tedavi altına alındığı aktarıldı.

ORTA AMERİKALI GÖÇMENLER, MEKSİKA ÜZERİNDEN ABD'YE ULAŞMAYA ÇALIŞIYOR

Orta Amerika ülkelerinden yola çıkan çok sayıda göçmen, Guatemala ve Meksika üzerinden ABD'ye ulaşmaya çalışıyor.

ABD Başkanı Donald Trump, göreve geldikten sonra Orta ve Güney Amerika'dan gelen göçmenleri Meksika sınırında bekletme kararı almıştı.

ABD ve Meksika hükümetleri arasında varılan "Meksika'da Kal" mutabakatı kapsamında, bu ülke üzerinden ABD'ye göç başvurusunda bulunan üçüncü ülke vatandaşlarının başvuru işlemleri sonuçlanana kadar sınır kenti Tijuana'da ikamet etmesi öngörülmüştü.