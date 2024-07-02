İSTANBUL 33°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Temmuz 2024 Salı / 26 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,7037
  • EURO
    35,12
  • ALTIN
    2448.87
  • BIST100
    10356.4
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Meksika'da kanlı çatışma: 19 ölü

Meksika'nın güneyindeki Chiapas eyaleti silahlı çatışma çıktı. Çıkan çatışmada 19 kişi hayatını kaybetti.

AA2 Temmuz 2024 Salı 09:32 - Güncelleme:
Meksika'da kanlı çatışma: 19 ölü
ABONE OL

Meksika basınındaki habere göre Chiapas eyaletinin bir şehri olan Guatemala sınırındaki La Concordia kasabasında, iki çete arasında ağır silahlı bir çatışma meydana geldi. Ağır silahların kullanıldığı çatışmada 19 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 4'ü Guatemalılı olduğu açıklandı.

Eyalet sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, çatışmanın Sinaloa karteli ile Chiapas karteli arasında yaşandığı, bölge sınırları anlaşmazlığından dolayı ve uyuşturucu rotasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.