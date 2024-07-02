Meksika'da kanlı çatışma: 19 ölü

Meksika basınındaki habere göre Chiapas eyaletinin bir şehri olan Guatemala sınırındaki La Concordia kasabasında, iki çete arasında ağır silahlı bir çatışma meydana geldi. Ağır silahların kullanıldığı çatışmada 19 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerin 4'ü Guatemalılı olduğu açıklandı.

Eyalet sekreterliğinden yapılan açıklamaya göre, çatışmanın Sinaloa karteli ile Chiapas karteli arasında yaşandığı, bölge sınırları anlaşmazlığından dolayı ve uyuşturucu rotasından kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.