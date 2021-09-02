Meksika'da katliam gibi kaza: 16 ölü

AA 2 Eylül 2021 Perşembe 22:34 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 22:50

Sonora Eyaleti Başsavcılığı, Twitter hesabından, eyalete bağlı San Luis Rio Colorado - Sonoyta otoyolunun 39. kilometresinde meydana gelen kazada 16 kişinin öldüğünü, 22 kişinin yaralandığını ve yaralılardan 6'sının durumunun ağır olduğunu duyurdu.

Sonora Eyaleti Sağlık Sekreteri Enrique Clausen de sabah saatlerinde meydana gelen kaza sebebiyle arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışma yürüttüğünü belirtti.

İki tır ile bir yolcu otobüsünün karıştığı kazanın sebebinin araştırılması için soruşturma başlatıldı.