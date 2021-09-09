İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Eylül 2021 Perşembe / 2 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4626
  • EURO
    10,0312
  • ALTIN
    486.88
  • BIST100
    1433.85
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meksika'da korkutan deprem: Halk sokağa döküldü
Dünya

Meksika'da korkutan deprem: Halk sokağa döküldü

Meksika'da ilk olarak 6,9 açıklanan depremin büyüklüğü 7,1 olarak güncellendi. Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, sarsıntının hissedildiği eyaletlerde büyük hasar olmadığını belirtti.

AA9 Eylül 2021 Perşembe 01:06 - Güncelleme: 9 Eylül 2021 Perşembe 01:06
ABONE OL

Ulusal Sismoloji Servisi, merkez üssü ülkenin güneyindeki Guerrero eyaletine bağlı Acapulco kentinin 14 kilometre güneydoğusunda 7,1 büyüklüğündeki depremin, yerel saatte 20.47'de gerçekleştiğini açıkladı.

Depremin derinliği, 10 kilometre olarak kaydedildi.

Guerrero Eyaleti Valisi Hector Astudillo, sarsıntı esnasında direğin düşmesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini, Acapulco Limanı'nda ise Tsunami riskinin bulunmadığını söyledi.

Depremin ardından şimdiye kadar 73 artçı sarsıntısının meydana geldiği, en büyüğünün 5,2 olarak kaydedildiği bildirildi.

Amerika Birleşik Devletleri Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise depremin 7,4 büyüklüğünde olduğunu duyurdu.

Sosyal medyaya yansıyan videolarda, sarsıntının etkisiyle insanların yağmur ve fırtınaya rağmen sokaklara çıktığı görüldü.

Sarsıntıdan, Michoacan, Jalisco ve başkent Meksiko'nun da etkilendiği bildirildi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.