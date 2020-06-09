Meksika'da Kovid-19'a yakalanan yetkiliyle bir araya gelen Obrador test yaptırmayı planlamıyor

AA 09 Haziran 2020 Salı 11:14 - Güncelleme: 09 Haziran 2020 Salı 11:15

Meksika'da Sosyal Güvenlik Sistemi Yöneticisi Zoe Robledo'nun, Tabasco eyaletinin başkenti Villahermosa'daki bir etkinlikte Obrador ile bir araya gelmesinden iki gün sonra yaptırdığı Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Etkinliğe Meksika Devlet Başkanının güvenlik kabinesinin üyeleri de katılırken, Obrador, "Test yaptırmayacağım çünkü bende semptomlar yok. Çok şükür iyiyim, sağlığıma dikkat ediyorum ve güvenli mesafeyi koruyorum." açıklamasını yaptı.

Meksika Devlet Başkanı Obrador, ülkenin güneydoğusuna bir hafta süren gezisinin ardından 7 Haziran'da başkent Meksiko'ya dönmüştü.

Obrador'un gezisi, Kovid-19 salgınında vaka sayısının yüksek olduğu bir dönemde yanlış bir mesaj gönderdiği gerekçesiyle eleştirilmişti.