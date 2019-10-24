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Meksika'da küçük uçak düştü: 5 ölü

Meksika'nın Michoacan eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

  • AA
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Michoacan eyalet savcılığından yapılan açıklamada, Madero kasabasına bağlı Las Juntas bölgesinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı vurgulanırken, hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.

Michoacan kamu güvenliği ajansı, uçağın Durango eyaletinden Guerrero eyaletine doğru gittiği sırada düştüğünü açıkladı.

Bu arada, yerel basında düşen uçağın bir nehrin akıntısında sürüklenen enkazının görüntüleri yayınlandı.

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