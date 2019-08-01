Meksika'da lezzet ustalarından sandviç rekoru
Meksika'nın başkenti Meksiko City'de dünyanın farklı yerlerinden gelen aşçılar Sandviç Fuarı'nda buluştu. 72 metre uzunluğunda sandviç yapan aşçılar dünyanın en uzun sandviç rekorunu kırdı.
- İHA
Dünyanın dört bir yanından gelerek Meksika’da buluşan lezzet ustaları yine rekora imza attı. Usta aşçılar 72 metre uzunluğunda ve 900 kilogram ağırlığındaki dev sandviçi 3 dakikadan daha az bir sürede tamamladı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Sandviç Fuarı'nda ise 70 metre uzunluğunda ve 865 kilogram ağırlığındaki dev sandviçin yapımı 2 dakika 29 saniye sürmüştü.
Dev sandviç kısa sürede tüketilirken, fuarın 300 binden fazla ziyaretçi çekmesi bekleniyor.
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