Meksika'da lezzet ustalarından sandviç rekoru

Dünyanın dört bir yanından gelerek Meksika’da buluşan lezzet ustaları yine rekora imza attı. Usta aşçılar 72 metre uzunluğunda ve 900 kilogram ağırlığındaki dev sandviçi 3 dakikadan daha az bir sürede tamamladı. Geçtiğimiz yıl düzenlenen Sandviç Fuarı'nda ise 70 metre uzunluğunda ve 865 kilogram ağırlığındaki dev sandviçin yapımı 2 dakika 29 saniye sürmüştü.

Dev sandviç kısa sürede tüketilirken, fuarın 300 binden fazla ziyaretçi çekmesi bekleniyor.