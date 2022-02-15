İSTANBUL 10°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
15 Şubat 2022 Salı / 14 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6014
  • EURO
    15,3936
  • ALTIN
    819.964
  • BIST100
    2012.28
Dünya

Meksika'da mayın patlaması: 1 ölü

Meksika'nın batısındaki Michoacan eyaletinde uyuşturucu çetelerince yola tuzaklanan patlayıcının üzerinden aracıyla geçen bir çiftçi hayatını kaybetti.

AA15 Şubat 2022 Salı 10:23 - Güncelleme: 15 Şubat 2022 Salı 10:23
ABONE OL

Eyalet savcılığı, hafta sonu Tepalcatepec ilçesinde 79 yaşındaki bir çiftçinin öldüğünü ve 45 yaşındaki oğlunun da yaralandığını açıkladı.

Kurbanın, Jalisco karteli ile rakip Viagras çetesi arasındaki savaşın ön cephesi olan El Aguaje mezrasında tarlalarının olduğu kaydedildi.

Yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının çiftçilerin kamyonetle tarlalarına gittiği esnada infilak ettiği bildirildi.

Geçen hafta da bir askeri aracın geçişi sırasında yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesiyle 10 asker yaralanmıştı.

Bölgede çeteler tarafından yola tuzaklanan patlayıcılar ve mayınlar nedeniyle benzer olaylar meydana geliyor.

Çetelerin ayrıca Michoacan'da alan kontrolü için siperler, zırhlı araçlar ve küçük patlayıcılar atacak biçimde dizayn edilmiş insansız hava araçları kullandığı biliniyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.