Meksika'da miting sırasında dev ekran devrildi, sahnenin çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Nuevo Leon eyaletinde son mitingini gerçekleştiren Yurttaş Hareketinin devlet başkanı adayı Maynez, ekibiyle destekçilerini selamlarken sahnedeki dev metal ekran katılımcıların üzerine düştü.

Olayın ardından tedbiren hastaneye kaldırılan Maynez, X hesabındaki açıklamasında, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "İyiyim ve olup biteni takip etmek için devlet yetkilileriyle iletişim halindeyim." ifadesini kullandı.

- MİTİNGE KATILANLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI



Sosyal medyadaki paylaşımlarda şiddetli rüzgara dayanamayan dev metal ekranın mitingi takip edenlerin üzerine düşmesi yer alıyor.

Dev metal ekranın düşmesinin ardından sahnenin çatısının da çöktüğü ve bekleyenlerin büyük panik yaşadığı görülüyor.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, X hesabındaki paylaşımında, büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Nuevo Leon Valisi Samuel Garcia da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trajik bir kaza yaşandığını ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Biri çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 50'den fazla kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Garcia, ölen ve yaralananların aileleri için dua ettiğini belirtti.

Garcia, şiddetli rüzgar nedeniyle bölge sakinlerine evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.