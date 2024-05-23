İSTANBUL 22°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Mayıs 2024 Perşembe / 16 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,2161
  • EURO
    35,0335
  • ALTIN
    2450.19
  • BIST100
    10905
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Meksika'da miting sırasında dev ekran devrildi, sahnenin çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Dünya

Meksika'da miting sırasında dev ekran devrildi, sahnenin çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Meksika'da 2 Haziran'daki devlet başkanı seçimi öncesi adaylardan Jorge Alvarez Maynez'in mitinginde sahnedeki dev metal ekranın üzerlerine devrilmesi ve sahnenin çatısının çökmesi sonucu biri çocuk 9 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla kişi yaralandı.

AA23 Mayıs 2024 Perşembe 11:56 - Güncelleme:
Meksika'da miting sırasında dev ekran devrildi, sahnenin çatısı çöktü: Çok sayıda ölü ve yaralı var
ABONE OL

Nuevo Leon eyaletinde son mitingini gerçekleştiren Yurttaş Hareketinin devlet başkanı adayı Maynez, ekibiyle destekçilerini selamlarken sahnedeki dev metal ekran katılımcıların üzerine düştü.

Olayın ardından tedbiren hastaneye kaldırılan Maynez, X hesabındaki açıklamasında, sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "İyiyim ve olup biteni takip etmek için devlet yetkilileriyle iletişim halindeyim." ifadesini kullandı.

- MİTİNGE KATILANLAR BÜYÜK PANİK YAŞADI

Sosyal medyadaki paylaşımlarda şiddetli rüzgara dayanamayan dev metal ekranın mitingi takip edenlerin üzerine düşmesi yer alıyor.

Dev metal ekranın düşmesinin ardından sahnenin çatısının da çöktüğü ve bekleyenlerin büyük panik yaşadığı görülüyor.

Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, X hesabındaki paylaşımında, büyük üzüntü duyduğunu kaydederek, ölenlerin ailelerine başsağlığı diledi.

Nuevo Leon Valisi Samuel Garcia da X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, trajik bir kaza yaşandığını ve yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını bildirdi.

Biri çocuk 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 50'den fazla kişinin yaralandığı bilgisini paylaşan Garcia, ölen ve yaralananların aileleri için dua ettiğini belirtti.

Garcia, şiddetli rüzgar nedeniyle bölge sakinlerine evlerinde kalmaları uyarısında bulundu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.