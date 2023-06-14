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Dünya

Meksika'da ölüm tehditleri alan belediye başkanı askeri üste yaşamaya başladı

Meksika'nın ABD sınırında bulunan Tijuana kentinin kadın Belediye Başkanı Montserrat Caballero Ramirez, aldığı ölüm tehditleri ve korumalarına yönelik silahlı saldırının ardından askeri üste yaşamaya başladı.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 10:32 - Güncelleme:
Meksika'da ölüm tehditleri alan belediye başkanı askeri üste yaşamaya başladı
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Meksika Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador, yaptığı açıklamada, 40 yaşındaki Ramirez'in, Ulusal Muhafızların talebiyle 15 gündür kentin yakınlarındaki bir askeri üste kaldığını belirtti.

Ramirez'in burada süresiz bir şekilde kalacağını dile getiren Obrador, "Ramirez 15 gündür koruma altında, çünkü tehditler aldı ve korunması gerektiğine karar verildi. Kendisiyle görüştük ve ona yardım etmek ve onu korumak için bir anlaşmaya vardık, bunları yapmaya da devam edeceğiz." dedi.

Obrador, Eyalet Valisi Marina del Pillar ve Tijuana Senatörü Jaime Bonilla Valdez'in de tehdit edildiğini sözlerine ekledi.

Ramirez ise Tijuana Belediyesinin sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Yaşadıklarım kesinlikle kolay değildi. Bir oğlum, ailem ve şehrime verdiğim bir söz var." ifadesini kullandı.

- RAMİREZ SUÇ ÇETELERİNE YÖNELİK SERT DURUŞUYLA BİLİNİYOR

Meksika'nın kuzeydoğusunda yer alan ve ABD'nin California eyaletine sınır olan Tijuana, son dönemde ülkenin büyük suç çetelerinin çatışma alanı haline geldi.

Belediye başkanlığına 2021'de seçilmesinin ardından şehirdeki organize suçlara karşı sert bir duruş sergileyen Ramirez, son olarak 1721 silahın ele geçirildiğini ve şiddet eylemlerine karışan 785 kişinin yakalandığını açıklamıştı.

Ramirez'in korumaları, 19 Mayıs'ta, kimliği belirsiz kişiler tarafından silahlı saldırıya uğramış, korumalar yara almamış ancak bu olay Ramirez'e bir uyarı olarak yorumlanmıştı.

  • Meksika
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  • askeri üs
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