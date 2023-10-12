Meksika'da onlarca kişi silah zoruyla kaçırıldı

Altamirano-Chanal kentindeki otoyolda araçları durdurulan Ejido topluluğu üyeleri, kimliği belirsiz silahlı kişilerce zorla alıkonuldu.

Tuxtla Gutierrez kentinde eyalet yetkilileriyle toplantıya katılan Ejido topluluğu mensupları dönüş yolunda saldırıya uğradı.

Chiapas Eyaleti Müsteşarı Jorge Cruz Pineda, yerel radyoya yaptığı açıklamada, silahlı kişilerin önce 63 kişiyi kaçırdığını fakat 18 kişiyi serbest bırakıp, 45 kişiyi zorla alıkoyduğunu bildirdi.

Ejido topluluğu üyeleriyle toplantı yaptıklarını belirten Pineda, kişilerin bırakılması için çalıştıklarını kaydetti.

Eyalet Başsavcılığı (FGE) ise açıklamasında, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını, bölgeye ordu ve Ulusal Muhafız unsurlarının sevk edildiğini duyurdu.

Yerel basındaki haberlerde, kentte bir süredir belediye ile Ejido topluluğu üyeleri arasında elektrik, su ve alt yapı sorunlarından kaynaklı gerginliklerin yaşandığı aktarıldı.