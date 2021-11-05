Meksika'da otele silahlı saldırı: 2 ölü

Meksika basınında çıkan habere göre, silahlı saldırganlar, Cancun kentindeki sahil kasabasında yer alan turistik bir otele saldırdı.
İki kamyonla oteli basan saldırganlar, plajda bulunan 2 kişiyi infaz ettikten sonra bir turisti de hafif yaraladı.
Görgü tanıklarının ifadesine göre, silahlı kişiler saldırının ardından plaj alanından tekneyle kaçtı.
Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, saldırı esnasında büyük korku yaşayan turistlerin ve çalışanların tehdit üzerine yere yattığı görülüyor.
Eyalet Başsavcılığı, olaya ilişkin geniş çaplı soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Yetkililer, olayın uyuşturucu çetelerinin hesaplaşmasından kaynaklandığını tahmin ediyor.