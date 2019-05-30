28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,9741
  • 6,6638
  • 245.071
  • 88.862
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Meksika'da otobüs kazası: 21 ölü

Meksika'nın güneyindeki sahil şehri Veracruz'da turistleri taşıyan otobüsün kamyonla çarpışması sonucu 21 kişinin öldüğü, 30 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Haberin
videosu
  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Veracruz Sivil Savunma Direktörü Roberto Hernandez, yaptığı açıklamada, Nogales ilçesinde yaşanan kazada, otobüste bulunan 21 kişinin hayatını kaybettiğini, 30 kişinin ise yaralandığını söyledi. 
 
Kazanın, gezi otobüsüyle bir kamyonun çarpışması sonucu meydana geldiğini kaydeden Hernandez, çıkış kapılarını bloke edecek şekilde yana devrilen otobüsün alev aldığını ifade etti.
 
Hernandez, yaralıların yakındaki hastanelerde tedavi alındığını ancak can kaybının artmasından endişe edildiğini belirtti.

556 Rus birlikte davul çalarak rekor kırdı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Akar'ı darbe günü Çankaya Köşkü'ne götüren FETÖ'cünün cezası belli oldu

Akar'ı darbe günü Çankaya Köşkü'ne götüren FETÖ'cünün cezası belli oldu

Teröristlerin ikinci Kandil dediği bölge yerle bir edildi

Teröristlerin ikinci Kandil dediği bölge yerle bir edildi

ABD gözcü uçağı Kırım dolaylarında tespit edildi

ABD gözcü uçağı Kırım dolaylarında tespit edildi

Atak helikopteri doçka mevzilerini böyle imha etti

Atak helikopteri doçka mevzilerini böyle imha etti

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Düzyatan'dan veda mesajı

Diriliş Ertuğrul'un sevilen oyuncusu Düzyatan'dan veda mesajı

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş

79 şehri FETÖ’ye emanet etmiş

Patrondan çalışanlarına “ayağa kalkmadın” dayağı

Patrondan çalışanlarına “ayağa kalkmadın” dayağı

Resmi Gazete'de yayımladı, 23.59 itibarıyla trafiğe açılacak

Resmi Gazete'de yayımladı, 23.59 itibarıyla trafiğe açılacak
 

POPÜLER HABERLER

Kendisini uyaran kebapçıya midibüsüyle dehşeti yaşattı

Kendisini uyaran kebapçıya midibüsüyle dehşeti yaşattı

Su-57 avcı uçağı seri üretime hazır

Su-57 avcı uçağı seri üretime hazır

İstanbul'un fethine görkemli kutlama

İstanbul'un fethine görkemli kutlama

Star Wars evreni ziyarete hazır

Star Wars evreni ziyarete hazır

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA